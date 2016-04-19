RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Причина осуществления военной
агрессии путинской росии проти

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18192021

Реальна причина війни росії проти України

Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти 11.2 5 27
1. Влада України прагне вступу до НАТО, фіксація цього наміру також у Конституції. Це злить путіна і з кожним роком ускладнює можливості росії звично діяти як типовий грабіжник та вбивця.
4%
1
2. Демонстративне не виконання українською стороною Мінських угод у сенсі як їх розуміє кремль і які невигідні для України. Намір Зеленського іншими реальними кроками припинити сепаратизм та війну з ОРДЛО, навсупереч поглядам кремля.
7%
2
3. Війна як спосіб тримати росіян у стойлі, спосіб пов'язати усіх з собою кров'ю та бути наверху ще довго. Наявність запасів та необхідність утилізації радянської зброї.
4%
1
4. Всі хитрі юридичні спроби путіна отримати від України сплату гігантських газових боргів грошима, територіями, іншими активами були вичерпані. Це бізнес і тільки бізнес. Нічого особистого насправді.
4%
1
5. Незадоволення кремля фактом реальної спроби зближення України з ЄС в сфері економіки та віддалення як кліента від нафто-газової росії.
0
0
6. Особиста ненависть путіна до молодого, конструктивного та розумного Зеленського зі свіжими поглядами на всесвіт.
0
0
7. Особиста ненависть путіна до яскравого Коломойського, який назвав його шизофреником під час анексії Криму, і як наслідок до Зеленського і усіх євреїв та українців.
0
0
8. Глобальні всесвітні тренди на боротьбу за природні ресурси (можливо за природній газ, нафту, літій, ядерні матеріали).
7%
2
9. Дефіцит людських ресурсів на території росії. Їх треба поповнити за рахунок працьовитих українців.
4%
1
10. Необхідність створення поясу безопеки для кремля, до якого будут входити сірі зони, у тому числі й після радіоактивного зараження.
0
0
11. Росія сама по собі агресивна і живе тільки за рахунок народів, які вона завоювала раніше. Війна для кремля як історично перевірений способ власного збагачення та ліквідації свого "зайвого" населення з числа завойованих раніше народів.
11%
3
12. Наявність більше ~40-50% російськомовних українців в Україні надало путіну спрагу повторити свій успіх з Кримом в 2014 році.
0
0
13. Падіння оціночної вартості віджатого раніше Криму як актива, у зв'язку з відсутністю сухопутного коридору до нього, прісної води та своєї потужної АЕС поблизу.
0
0
14. Спроба путіна повернути у склад росії всі втрачені території після розвалу СРСР. Без війни це не зробити ніяк. Бажання путіна стати краще Петра 1, Катерини, Леніна, Сталіна, Наполеона, Гітлера та інших і увійти в історію назавжди.
30%
8
15. Особиста патологічна ненависть путіна до України, Грузії та подібних демократичних країн, де можуть за допомогою майдана змінити президента чи парламент.
30%
8
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:26

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії
Hotab
 
Заблокований
Повідомлень: 16521
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:44

  Hotab написав:Ясьонка регулярно приймає рейси з озброєнням. Скільки там від українського кордону?
Якщо раптом Шахеди перетнуть кордон і вдарять по складам озброєння, в які йде розвантаження, польська ППО встигне відреагувати? Схоже що не встигне. А списати завжди можна на «уламки» які впали від роботи польської ППО, а не навмисний удар кацапії


Та подібне списання усім буде пофіг, бо здорова логіка скаже нормальним діловим полякам (на відміну від відсутність логіки у упоротій русні), що уламки без наявності шахедів не падають з неба на склади з озброєнням, призначеним для захисту Польщі. Тому треба готовитись до війни з кремлем, який явно хоче слави Гітлера, тупо провалив мирну операцію віджиму українських активів для Газпрому в Україні.

Найбільша доля звичайних поляків (лохів) скаже, що досить допомогати Україні, бо колись була волинська різанина, яку мирно рознімало НКВД :), та скоріш за все це українська чи американська провокація. Бо це вигідно Зеленському і Трампу.

А невелика доля інтелектуальних поляків скаже, що це по Україні хірячили й незаплановано залетіли до Польщі й нанесли удари, бо штучний інтелект умовного "шахеду" вишукує любі військові цілі, що знаходяться внизу під пролітаючим шахедом.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 14:49

Починають прояснюватися усі плюси та мінуси відправки шахедів на Польщу.

Для кремля:
1. Спроба блокування військових авіаперевезень на територію Польщі, яка є посередником для поставок зброї до України перед головним наступом росії в Україні, що ось-ось почнеться.
Можливості: керівництво Польщі змінилось на ссикунів та не наважиться на відповідь. Там вже немає вбитого руснею Качинського. Максимум для Польщі це спробують збивати копійошні шахеди ракетами вартістью під мілліон долларів США кожна і почнуть переговори про допомогу.
Ризики: Ризик відповіді від НАТО мінімальний у зв'язку з початком складного та вартістного процесу модернізації озброєння, а також великого числа невеликих (і тому ссикливих) країн у складі НАТО. Ризик початку бомбардувань глибанними бомбами, а-ля Ірана, з боку Трампа контрольований, бо Трамп вже або давно завербований кремлем, або очікуванно відповість взаємністю за допомогу зайняти пост президента США використовуючі російські технології політичних маніпуляцій.

2. Зміни у планах постачання ракетної та іншої зброї в Україну у бік скорочення.
Можливості: Петріотів та ракет до них скоро буде не достатньо на країн НАТО, не кажучі про Україну.
Ризики: доля ракет Петріот у ППО України неустанно знижується, а доля різноманітних БПЛА кратно збільшується, у тому числі виробництва України.

Для нас:
1. Це можливість надходження допомоги у вигляді другого фронту.

Можливості: посиляться ракетні та інші обстріли не тільки НПЗ та газорозподільчих станцій на росії, а й безпосередньо Москви з ризиком ураження керівництва кремля - головних терриристів світу на зараз. Пошкодження будівлі КМУ надає усі права на це нам та нашим стратегічним партерам.

Ризики: Польща має патологічний історичний страх перед Москвою (у другій світовій війні кремль спровоцирував волиньску різанину, тайно вбив польских військових полонених, у наші часи безкарно вбив саме ефективне керівництво Польщі за всі часи її існування та розслідування авіакатастрофи заблокував незалежним експертам) та Україною, на яку переклало свою вину НКВД за свої злочини. Тому будуть звинувачувать одночасно і росію (правильно), і нас (безпідставно).
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 12:58

Пройшло вже два тижні з дати написааня попереднього повідомлення. За цей час події трохи сформувались у такому сенсі. Ми і агрессор б'ємо один іншому по слабким місцям.

А саме, з нашого боку це удари БПЛА по НПЗ і газорозподільчим станціям, виробництву БПЛА, засобам ППО, РСЗО та іншим ракетним системам. Звісно і по військовим злочинцям, перетнувшим наш кордон. А з боку кремлівських фашистів - по шляхам закордонної військової допомоги, різноманітним виробництвам та по особовому складу ЗСУ.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 25 вер, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 13:02

Re: Причина осуществления военной агрессии путинской росии п

Особовому
Hotab
 
Заблокований
Повідомлень: 16521
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 14:30

  Hotab написав:Особовому

Звичайно. Думав на той момент про особисту мотивацію для путіна (або групи із нагадуючих путіна, якщо він ще живий.

Щодо ударів ЗСУ по умовним НПЗ, що належать Газпрому - святій корові путіна. У контексті газової причини війни це самий правильний напрямок ударів з боку ЗСУ. Бо знецінення активів Газпрому в більшому розміру, ніж сумарне надходження доходів від війни та окупації частини України, викличе необхідність для кремля (головного акціонера Газпрому) прикласти зусиль щоб надати роз'яснення типовим росіянам чому війну вигідно завершувати саме зараз.

Можливо Трамп таки добре знає свою справу, не зважаючи що вигляд у нього трохи дурнуватий буває на людях. Але на це ще стараються залежні ЗМІ. Незалежних же ж, як усі підозрюють, ще не роблять. Він маніпулює для американських виборців, яких підводять до думки, що так брехати президенту США, як це постійно робить путін, ніззя. Ми ж до нього тільки по-доброму, а він як смердливий пес. Тому треба витягнути кнута.
Американський виборець має вибрати між збереженням США стану світового лідера або моя хата скраю - нічого не знаю.

Щодо дружби кремля з Китаєм вона можлива, звичайно. Але тільки коли це вигідно Китаю. Бо одне діло продавати китайські машини у росію, а зовсім інше у США. Китай піднявся за рахунок торгівлі, а росія за рахунок пограбувань сусідів або раніше завойованих народів. І це головна різниця, яка нам дає надію на слабкість цього союзу і збереження України. Бо мало кому насподобі російській алкаш, який регулярно грабує своїх сусідів і тепер він підозріло поглядає ще й на твій гаманець. І ти починаєш вже думати коли і як його б уїбати, щоб він викинув свої дурні подумки тимчасово або назавжди.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 13:19

В продолжение хрупкости, по моему мнению, нынешнего союза Китая и росии я обратился к истории, которая конечно как всегда перекручена. Помню как когда-то в армии политрук ярко расписывал победу СССР в конфликте с КНР за остров Даманский. Типа там есть чем гордиться. Но как известно для объективной оценки батального события лучше всего выслушать все стороны конфликта.

Выясняется, что остров Даманский (размеры его 1800х700 метров максимум :roll: :mrgreen: ), китайцы его называют остров Чжэньбаодао, никому не принадлежал сначала из-за того, что он появился только со временем из-за размывания китайского берега, что является особенностью течения реки Уссури. Остров и сегодня периодически уходит полностью под воду во время разливов на реке. За счет этих разливов там образовались заливные луга, довольно ценные для китайского традиционного сельского хозяйства, но нафиг не нужные СССР. Но СССР раньше настоял на том, чтобы государственная граница с КНР проходила, как и по прошлому царскому договору, не по фарватеру реки, а вдоль именно китайского берега. Что несправедливо, так как только китайский берег размывается течениями и за счет него образовываются острова (пусть даже временно), которые по договору формально относятся уже к территории СССР. Получался своеобразный отжим китайских территорий без войны, за счет природы и это противоречило Положению Парижской мирной конференции 1919 года.

Отжим территорий... Что-то знакомым навеяло, остров Тузла, это в крови у кремля сидит.

Потом был короткий военный конфликт из-за этого маленького острова, в котором формально китайский полк выступил против советской дивизии, в результате которого остров остался на балансе СССР, а последствия сего конфликта привели к дружбе между США и Китаем против СССР и в результате к развитию Китая до нынешнего заоблачного уровня. Ну, и в итоге остров все равно юридически стал китайским позже. Это и справедливо, и соответствует международным нормам.

Вышеизложенное является ярким свидетельство недальновидности кремлевских политиков. Создать проблемы стране фактически из ничего, из воздуха. Сегодня, как мне кажется, у них ничего не изменилось - стереть украинские села и городишки по лживым мотивам, одержать сомнительную недопобеду и просрать добрый благополучный процветающий мир со всеми соседями - это так привычно для них оказывается.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НАБУ відкрила кримінальну справу проти працівників Генпрокур
Пчёлка » Пон 15 сер, 2016 17:28
0 3322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2016 17:28
Пчёлка
Чи буде використаний метод Барни проти Гройсмана?
Пчёлка » Вів 19 кві, 2016 10:20
0 3330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 кві, 2016 10:20
Пчёлка
Успіх "Свободи" зумовлений скасуванням графи "проти всіх" - 1 ... 78, 79, 80
090981m » Сер 31 жов, 2012 15:09
795 102575
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лис, 2012 22:14
PepeladZ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9791)
30.09.2025 13:29
Таскомбанк (4363)
30.09.2025 13:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.