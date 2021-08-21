Українці можуть знову подорожувати без обмежень до країн Європи.
Дивися повний текст Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і Дія.Підпис у Дії.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 11:34
Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і...
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Дивися повний текст Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і Дія.Підпис у Дії.
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:34
Мы все так и сделали и в базе проверили но сертификаты не подтянулись с бвзы, почему?
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