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Федоров розповів, як згенерувати
COVID-сертифікат і...

Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:34

Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть знову подорожувати без обмежень до країн Європи.

Дивися повний текст Федоров розповів, як згенерувати COVID-сертифікат і Дія.Підпис у Дії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 11:34

Мы все так и сделали и в базе проверили но сертификаты не подтянулись с бвзы, почему?
vitaliykhmel
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