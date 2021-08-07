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Боржник погасив 15-річну заборгованість з виплати аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 сер, 2021 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінюст.
Дивися повний текст Боржник погасив 15-річну заборгованість з виплати аліментів
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R2
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Додано: Чет 26 сер, 2021 21:45
Просто супер! нет слов даже давайте лучше поговорим о коронавирусе
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artemsavka287
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:38
Охренеть.
15 лет ждать алименты!? А жили они за что 15 лет?
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Boatswain
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