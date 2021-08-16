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Талібам не вдалося здобути $9,5 млрд Центробанку Афганістану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 сер, 2021 13:16
Пропонуємо до обговорення:
«Талібан» хоч і захопив контроль над Афганістаном, але на даний момент група не може отримати доступ до резервів центрального банку країни на суму майже 10 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Талібам не вдалося здобути $9,5 млрд Центробанку Афганістану
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R2
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:17
вот это поворот.... $9,5 млрд, хорошая вишенка на торте!
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:04
от і важіль впливу на талібан знайшовся
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Taras Rudko
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Пон 16 сер, 2021 11:57
mvi
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