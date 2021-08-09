RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німецький лоукостер з вересня
розпочинає польоти в Київ

Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:25

Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ

Пропонуємо до обговорення:
Німецький лоукостер Eurowings, який входить в Lufthansa Group, відкрив продаж квитків на перший рейс в Україну - з Дюссельдорфа до Києва.

Дивися повний текст Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95112
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:25

Наші люди забивають полиці в літаках так само як в електричках.
Rainbow
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:28

Re: Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ

Время валить.
Прораб
 
Повідомлень: 152
З нами з: 02.03.19
Подякував: 189 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:45

Было 50,6л, стало 30л, охренели в край.
Зимнюю одежду с запасной обувью считай везти станет невыгодно.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 441
З нами з: 05.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:22

  wild2006 написав:Было 50,6л, стало 30л, охренели в край.
Зимнюю одежду с запасной обувью считай везти станет невыгодно.

Нічого, на місті можна купити... чого з собою "старье" тягнути.
change_pm
 
Повідомлень: 4327
З нами з: 03.02.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В яких містах України найбільше заробляють онлайн: Київ...
R2 » П'ят 13 сер, 2021 18:32
1 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 18:32
grig90vic
В аеропорту «Київ» вилучили партію годинників Rolex на...
R2 » Сер 11 сер, 2021 12:42
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 12:42
cohan
Елітний поїзд «Київ — Одеса» готовий до першого рейсу...
R2 » П'ят 06 сер, 2021 13:03
5 283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 15:43
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2858)
26.08.2021 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.