Німецький лоукостер Eurowings, який входить в Lufthansa Group, відкрив продаж квитків на перший рейс в Україну - з Дюссельдорфа до Києва.
Дивися повний текст Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ.
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:25
Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ
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Дивися повний текст Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ.
Додано: Чет 26 сер, 2021 14:28
Re: Німецький лоукостер з вересня розпочинає польоти в Київ
Время валить.
Додано: Чет 26 сер, 2021 14:45
Было 50,6л, стало 30л, охренели в край.
Зимнюю одежду с запасной обувью считай везти станет невыгодно.
Додано: Чет 26 сер, 2021 15:22
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