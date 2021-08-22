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Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації:...
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Додано: Пон 30 сер, 2021 08:49
Одна беда: для ковида такого усиления не обнаружили.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 08:59
Grover написав: astatempo написав:
В Австрии провели математическое моделирование, где доказали, что при уровне вакцинации 60% в популяции появляется новый штамм. То есть вакцинированные, но не переболевшие, по сути, являются генераторами мутаций.
Вы историю человечества вначале изучите перед тем как писать этот бред. Про ту же натуральную оспу почитайте. Что, ничего о ней не знаете (даже забыли о существовании такого вируса)? А, знаете почему? Потому что она полностью исчезла! А как? А очень просто: была проведена обязательная вакцинация всего населения планеты. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.
Пока ее образцы есть в лабораториях, она не исчезла.
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