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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:25
Как будет обстоять дело с инвалидами (в т.ч., минимальная пенсия / неработающие группы инвалидности), когда не то, что откладывать (про покупать-докупать что-то там или куда-то вносить-отчислять я, вообще, молчу), выжить бы на эти копейки ..?
Додано: Суб 28 сер, 2021 05:34
Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
"На 2016 год в стране насчитывалось более 12 миллионов пенсионеров"
"По состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров"
01.01.21 11 130 954
01.04.21 11 052 849 (-78 105)
01.07.21 10 968 143 (-84 706)
Дефицита нет, но ускорение увеличения снижения есть.
Додано: Суб 28 сер, 2021 07:20
Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
Давайте поточнимо. Укрстат дає +18 33959040, +60 10121624, відповідно діти (по закону до 18) 7459677. До 60 років ще маємо майже 1,5 млн. пенсіонерів по інвалідності та 0,6 по вислузі років. Припущу, що і силовиків-пенсіонерів до 60 років, виходячи з чисельності теперішньої і в попередні періоди не менше 0,5 млн. В той же час вже далеко не всі +60 отримують пенсію, а до 2028 таких буде ще менше і їм прийдеться чекати соціальної в 65 років. Так як частина молоді +18 продовжує навчання, то ще 1 млн. можемо відняти. Тому маємо оціночно менше 20 млн. умовно працездатного населення.
Знову ж таки як рахувати і прогнозувати міграцію, а вона думаю буде досить високою.
Додано: Суб 28 сер, 2021 08:41
Да, я именно это и имел в виду. Не про 10-20 тысяч каждому родившему.
Я про развитие инфраструктуры, бесплатном хорошем образовании, качественной медицине и т.п. Да и хорошей зарплате. Почему бы и нет? По ценам на услуги и продукты мы до Европы успели же добраться.
А у нас почему-то решением любой проблемы является внедрение очередного налога (
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:27
Через 10 лет новый министр скажет,что 2-пенсионных выплат мало, надо ещё =))))
Добавлю, большинство пенсионеров сегодня имеет собственное жильё, а новые пенсионеры в будущем - не факт, что будут его иметь.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:04
Gippo Поддерживаеміе государством образование и медицина помогли бы молодым парам не бояться заводить детей... в идеальном мире. НО! КПД использования бюджетных денег на всяческие "стройки - поддержки" порядка 10%! Т.е. на то, что мы описали надо в разы больше денег. Тут уж эффективней скидывать деньги с вертолета на сограждан - а дальше пусть крутятся сами.
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:36
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:41
Можно много наукообразных слов понаписывать, но все эти мероприятия "в Європі і не тільки в ряді країн" вся эта "маса різних привілеїв" не особо работает: рождаемость стабильно падает.
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