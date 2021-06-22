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Один працівник утримуватиме
кількох пенсіонерів —...

Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 22:25

Как будет обстоять дело с инвалидами (в т.ч., минимальная пенсия / неработающие группы инвалидности), когда не то, что откладывать (про покупать-докупать что-то там или куда-то вносить-отчислять я, вообще, молчу), выжить бы на эти копейки ..?
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 05:34

Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

  inboxsolomon написав:мені здається скоро буде дефіцит пенсіонерів))

"На 2016 год в стране насчитывалось более 12 миллионов пенсионеров"
"По состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров"
01.01.21 11 130 954
01.04.21 11 052 849 (-78 105)
01.07.21 10 968 143 (-84 706)

Дефицита нет, но ускорение увеличения снижения есть.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 07:20

Re: Один працівник утримуватиме кількох пенсіонерів —...

  budivelnik написав:А давайте розглянемо це питання з числами
Виходячи з данних на 2020 рік, і смертностей у вікових групах на протязі останніх 30 років, я створив табличку,яка показує як буде змінюватись кількість населення з 2020 по 2050 роки , з урахуванням того скільки буде дітей(до 20 років) працездатних(20-60років) ,пенсіонерів (60+років),
Цифру в 60 років взяв тому що в мене не має можливості привести до 63 років, але з урахуванням того що військові,пожежники,міляція виходить на пенсію в 50+ років, то приблизно для усіх вийде 60 з якоюсь похибкою


Давайте поточнимо. Укрстат дає +18 33959040, +60 10121624, відповідно діти (по закону до 18) 7459677. До 60 років ще маємо майже 1,5 млн. пенсіонерів по інвалідності та 0,6 по вислузі років. Припущу, що і силовиків-пенсіонерів до 60 років, виходячи з чисельності теперішньої і в попередні періоди не менше 0,5 млн. В той же час вже далеко не всі +60 отримують пенсію, а до 2028 таких буде ще менше і їм прийдеться чекати соціальної в 65 років. Так як частина молоді +18 продовжує навчання, то ще 1 млн. можемо відняти. Тому маємо оціночно менше 20 млн. умовно працездатного населення.
Знову ж таки як рахувати і прогнозувати міграцію, а вона думаю буде досить високою.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 08:41

  Ой+ написав:
Gippo написав:Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.


Допомогу можна по різному, наприклад, зменшенням податків.

Да, я именно это и имел в виду. Не про 10-20 тысяч каждому родившему.
Я про развитие инфраструктуры, бесплатном хорошем образовании, качественной медицине и т.п. Да и хорошей зарплате. Почему бы и нет? По ценам на услуги и продукты мы до Европы успели же добраться.
А у нас почему-то решением любой проблемы является внедрение очередного налога (
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:27

Через 10 лет новый министр скажет,что 2-пенсионных выплат мало, надо ещё =))))

Добавлю, большинство пенсионеров сегодня имеет собственное жильё, а новые пенсионеры в будущем - не факт, что будут его иметь.
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:04

Gippo Поддерживаеміе государством образование и медицина помогли бы молодым парам не бояться заводить детей... в идеальном мире. НО! КПД использования бюджетных денег на всяческие "стройки - поддержки" порядка 10%! Т.е. на то, что мы описали надо в разы больше денег. Тут уж эффективней скидывать деньги с вертолета на сограждан - а дальше пусть крутятся сами.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:36

  vitaliian написав:
  _hunter написав:После армии/универа? -- не особо.
а после 45 лет?

Все ОК.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:41

  Ой+ написав:
  Faceless написав:
Gippo написав:Так почему бы сейчас правительству не подумать о молодых семьях и простимулировать рождение детей. Тогда через 20-25 лет как раз появятся новые работающие. Которые и будут кормить сегодняшних 40-летених.


Выплатами при рождении? Так таким способом стимулируется в первую очередь размножение люмпен пролетариев, потомственных получателей материальной помощи, а не работающих, которые будут создавать ВВП и наполнять бюджет и ПФ. Будь все так просто, проблема не стояла бы в таком количестве стран


Допомогу можна по різному, наприклад, зменшенням податків. Причому колись таке було на всю зарплату. Тепер 1,4 прож. мінімуму за дитину. Відповідно в кого +8 тис. грязними вже пролітає працівник навіть з 3-ма дітьми. Також в Європі і не тільки в ряді країн маса різних привілеїв сім'ям з дітьми. В нас зараз реально ганебні програми при жахливому дем. стані - 38 народжується на 100 померлих. Передбачаю будівники дикого капіталізму зараз найдуть масу аргументів проти, але якщо потім опиняться в абсолютно чужому етнічно-культурному середовищі, то нехай знають чому.

Можно много наукообразных слов понаписывать, но все эти мероприятия "в Європі і не тільки в ряді країн" вся эта "маса різних привілеїв" не особо работает: рождаемость стабильно падает.
_hunter
 
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  #<123
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