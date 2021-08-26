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Зеленський обіцяє аудит
квартирних черг і доступні...

Зеленський обіцяє аудит квартирних черг і доступні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:40

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.

Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...

Ну, в Эстонии, например, бесплатный проезд. И бесплатная медицина. И во многих странах медицинскую страховку пенсионерам и малообеспеченным покрывает государство. А если у нас пенсия меньше 100 баксов и отменить даже одни субсидии, когда коммуналка зимой больше пенсии всю жизнь проработавшего человека, то что людям делать, вешаться? А медицины и так нет. Никакой, ни платной, ни бесплатной, особенно в пандемию, когда и деньги до лампочки. Не напоминайте.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:24

  hxbbgaf написав:
  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Кормушка для чинуш по 10 квартир для судей и прокуроров, которые не хотят работать. Пора просто отменить эту очередь и раздачу квартир на шару и все. А потом хотят, чтоб налоги платили на десяток квартир прокурору.

Да там много чего давно было пора отменить: "солидарку", халявную медицину, бесплатный проезд... -- как в той же Польше можно/нужно было сразу после развала совка всю эту ломпмен-популистку на корню резать. Но больно у нас народ халяву любит: бунт бы устроили -- куда там тому Майдану по сносу бандюковича...

Ну, в Эстонии, например, бесплатный проезд. И бесплатная медицина. И во многих странах медицинскую страховку пенсионерам и малообеспеченным покрывает государство. А если у нас пенсия меньше 100 баксов и отменить даже одни субсидии, когда коммуналка зимой больше пенсии всю жизнь проработавшего человека, то что людям делать, вешаться? А медицины и так нет. Никакой, ни платной, ни бесплатной, особенно в пандемию, когда и деньги до лампочки. Не напоминайте.

Налоги у них какие -- не напомните? :wink: И процент "крадунов"-уклонистов -- тех чуваков, которых некто hxbbgaf в соседней теме защищал :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:41

для чого вчителям з їхньою з/п в 4000 долл доступне житло?! З такими грошима можна і про недоступне подумати
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:59

  _hunter написав:Налоги у них какие -- не напомните? :wink: И процент "крадунов"-уклонистов -- тех чуваков, которых некто hxbbgaf в соседней теме защищал :lol:

Меньше чем у нас. У них нету НДС со всего и вся 20%. Да и на зарплату если сложить подоходный и соц. взнос, то у нас выходит не меньше.
Так по карманам же все идет. Вон коммунист калечник вернул захваченные 14 гектаров земли под Киевом, которые оформил на старую бабку и огородил рекордным по высоте забором.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:28

  hxbbgaf написав:
  _hunter написав:Налоги у них какие -- не напомните? И процент "крадунов"-уклонистов -- тех чуваков, которых некто hxbbgaf в соседней теме защищал

Меньше чем у нас. У них нету НДС со всего и вся 20%. Да и на зарплату если сложить подоходный и соц. взнос, то у нас выходит не меньше.
Так по карманам же все идет. Вон коммунист калечник вернул захваченные 14 гектаров земли под Киевом, которые оформил на старую бабку и огородил рекордным по высоте забором.

Ну да: нет НДС (по причине отсутствия таких букв в алфавите), но есть VAT -- который в Эстонии (мы же все еще про нее говорим?) ровно те же 20% :lol:
И НДФЛ ихний -- 20, а не 18. И ЕСВ ихний 33%, а не 22% :lol:
Как при сложении все этих цифр получилось "то у нас выходит не меньше" -- вопрос :oops:
И я там про процент крадунов спрашивал -- у них тоже половина народу черную ЗПшку получает? :roll:
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  #<12
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