Багато іноземних бізнесменів зацікавлені в тому, аби виставити Україну в негативному світлі.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:48
Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:49
"Украина – это страна фьючерсов" ... и зе президент знатно ректанулся.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:29
Президент Эстонии понятно разъяснила почему в Украину нельзя вкладывать деньги, у нас элементарно можно потерять бизнес, типичный пример в Затоке где те же эстонцы лишились всего вложенного, и такие случаи не единичны..
Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:13
Re: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних...
Була б Україна інвестиційно привабливою, конкурувала б економічно
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