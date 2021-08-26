Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження.
Дивися повний текст 45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це можливо (дослідження).
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:15
45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це можливо (дослідження).
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:15
Конечно, весь бизнес в мире стал, одни строители начали зарабатывать
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:28
Re: 45% українців хочуть придбати квартиру, і лише для 6% це
Сержи-ку, який живе в "крутій" орендній квартирі - привіт!
Додано: Суб 28 сер, 2021 14:27
Динамика цен на квартиры поражает
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