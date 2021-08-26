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Середня зарплата українців
зросла до нового максимуму

Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:55

Re: Середня зарплата українців зросла до нового максимуму

BIGor написав:
  Faceless написав:Оценка, что не менее 40% экономики в тени - не моя, её разделяют и НБУ и разные эксперты. Потому думаю, что порядка половины зарплат - в конвертах или вообще неофициально, масштабы этого явления просто огромны. А ещё сотрудники, оформленные как ФОП - тоже идут, как на минималке

40% экономики не равно 50% зарплат в тени. Если где-то продают контрабас, или фальсификат нефтепродукты/алкоголь - не означает что люди там работающие получают минималку.
По ФОПам картина такая - все кто ИТ - платят за все официально со всех доходов.


Не равно, но близко к тому.
Зарповты в конвертах - явление массовое, особенно в регионах. В небольших городах не менее массовая вообще работа без оформления.
Все ФОПы, ИТ или нет, платят мизерный ЕСВ
Faceless
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