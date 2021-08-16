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У «Нафтогазі» пояснили
зростання цін на газ

У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:51

У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
У "Нафтогазі" пояснюють зростання ціни на газ штучним дефіцитом поставок блакитного палива.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:52

знову зрада-зрадная!!!
vladtimkov
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:00

В том то и дело, что якобы. Долгосрочные контракты исполняются, по крайнем мере нет сообщений об обратном. А насыщать спотовый рынок Газпром не обязан. Хотят - продают, не хотят- не продает. Рынок
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:47

В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ, поставляемый населению, за счёт добавления стоимости транспортировки по "виртуальныому" реверсу из Европы.
yegres
 
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