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Оператор ГТС попередив про
загрозу зриву опалювального...

Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:05

Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор газотранспортної системи України попередив про можливий зрив опалювального сезону через сукупних боргів облгазів в 9,2 млрд грн.

Дивися повний текст Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального сезону через борги.
R2
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Та спишите, делов то. У Зеленского есть опыт ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:36

Igorten, так уже ж и списал. Причём 100 млрд.
Gippo
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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