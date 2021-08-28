Легалізувати самобуди можна буде лише в єдиному випадку - якщо викупити земельну ділянку.
Дивися повний текст Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити земельний податок.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 16:10
Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити земельний податок.
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:10
Что за хрень? поставил во дворе многоэтажки гараж,а закон автоматически выдаст этим п...рам право собственности на участки,на которых стоят эти гаражи, тем самым узаконив эти гаражи?
Может все таки их снести и на этом месте построить места для парковки/детские площадки?
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:35
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