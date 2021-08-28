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Власників самобудів в Україні
зобов'яжуть платити...

Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:10

Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити...

Пропонуємо до обговорення:
Легалізувати самобуди можна буде лише в єдиному випадку - якщо викупити земельну ділянку.

Дивися повний текст Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити земельний податок.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:10

Что за хрень? поставил во дворе многоэтажки гараж,а закон автоматически выдаст этим п...рам право собственности на участки,на которых стоят эти гаражи, тем самым узаконив эти гаражи?
Может все таки их снести и на этом месте построить места для парковки/детские площадки?
jujgabk
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:35

  jujgabk написав:... право собственности на участки,на которых стоят эти гаражи, тем самым узаконив эти гаражи? ...

Это откуда такой интересный вывод? :roll:
_hunter
 
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