Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".
Дивися повний текст Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з боржниками з комуналки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 сер, 2021 00:42
Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з боржниками з комуналки.
Додано: Нед 29 сер, 2021 00:42
Прошу обяснить 1) Как отключиться, например, от отопления или горячей воды полностью ? 2) Как аннулировать не существующий долг и как результат две пени по горячей воде, как к ним (Царям коммунальных услуг в Киеве) достучаться ?, на поданные заявления ответов нет...
Додано: Нед 29 сер, 2021 10:55
Re: Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...
Когда уже отключать от ЦО?
Додано: Нед 29 сер, 2021 13:46
Зараз переглядають цей форум: moveton і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|