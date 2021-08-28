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Експерт пояснила, як в
Україні будуть боротися з...

Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 00:42

Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".

Дивися повний текст Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з боржниками з комуналки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 00:42

Прошу обяснить 1) Как отключиться, например, от отопления или горячей воды полностью ? 2) Как аннулировать не существующий долг и как результат две пени по горячей воде, как к ним (Царям коммунальных услуг в Киеве) достучаться ?, на поданные заявления ответов нет...
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:03

як боротися? преЗЕдент вже показав дієвий метод - списання )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 10:55

Re: Експерт пояснила, як в Україні будуть боротися з...

Когда уже отключать от ЦО?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 13:46

  Tamagoch написав:як боротися? преЗЕдент вже показав дієвий метод - списання )

Цей метод доступний тільки для тих, хто присутній у списку Forbes.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:08

горячей воды нет 4 месяца, а счета приходят.....
zagrebelnyy1911
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:31

  GALeon написав:Когда уже отключать от ЦО?

Там где-то рядом новость была про срыв отопительного сезона :lol: -- так что некоторых отключат уже этой осенью...
_hunter
 
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