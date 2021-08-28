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Наскільки приваблива
Україна для переїзду

Наскільки приваблива Україна для переїзду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:54

Наскільки приваблива Україна для переїзду

Пропонуємо до обговорення:
За останні 6 років громадянами України стало майже 40 тисяч іноземців.

Дивися повний текст Наскільки приваблива Україна для переїзду.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 06:54

Ну если упростить выход из гражданства Украины, тогда будет намного больше.
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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