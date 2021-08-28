За останні 6 років громадянами України стало майже 40 тисяч іноземців.
Дивися повний текст Наскільки приваблива Україна для переїзду.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 06:54
Наскільки приваблива Україна для переїзду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наскільки приваблива Україна для переїзду.
Додано: Нед 29 сер, 2021 08:00
Как я понимаю, в статистику не попали те, кто выезд на ПМЖ не оформлял, но большую часть времени живёт за пределами Украины, приезжая только в гости к родственникам пару раз в год
Додано: Нед 29 сер, 2021 09:29
Обман полнейший только в 2019 вид на жительство в ЕС получило более 700 тысяч с Украины и тенденция роста! В 2020 год +750 ...
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