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Скільки коштує зібрати дитину
в школу в Україні та світі...

Скільки коштує зібрати дитину в школу в Україні та світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:50

Скільки коштує зібрати дитину в школу в Україні та світі...

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Скільки коштує зібрати дитину в школу

Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину в школу в Україні та світі (інфографіка).
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а школьная форма не нужна? Цифра сразу поменяется
finn_19
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:29

  finn_19 написав:а школьная форма не нужна? Цифра сразу поменяется

Да уже давно свободное посещение, хоть в шортах с кедами, и на физкультуру не надо переодеваться и экономия на спортивном костюме. Главное бабосы вовремя заносить на нужды школы :mrgreen:
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