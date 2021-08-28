Скільки коштує зібрати дитину в школу
Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину в школу в Україні та світі (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 сер, 2021 08:50
Скільки коштує зібрати дитину в школу в Україні та світі...
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Дивися повний текст Скільки коштує зібрати дитину в школу в Україні та світі (інфографіка).
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:29
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