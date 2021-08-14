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На підставі яких документів громадянам нараховується...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 сер, 2021 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно.
Дивися повний текст На підставі яких документів громадянам нараховується плата за землю: роз'яснення ДПС
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