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На підставі яких документів
громадянам нараховується...

На підставі яких документів громадянам нараховується...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 19:33

На підставі яких документів громадянам нараховується...

Пропонуємо до обговорення:
Плата за землю - це обов’язковий платіж у складі податку на майно.

Дивися повний текст На підставі яких документів громадянам нараховується плата за землю: роз'яснення ДПС.
R2
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