Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 22:46

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
1 Ти жив гірше від мене і не маєш ні можливості ні варіантів жити краще завтра
У вас слишком узкое понимание "жити гірше" или "краще". :)
Це ви звузили краще/гірше до більше/менше грошей.
В мене інша ітерпритація
Той хто живе так як хоче, робить те що хоче, і його робота приносить користь як йому так і суспільству - тому пофіг правильні чи не правильні можновладці, чесні чи ні судді і справедливі чи ні тарифи...

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Твої діти тебе проклянуть ,коли зрозуміють що їм ВСЕ одно прийдеться проходити МІЙ шлях.
Совсем не обязательно.
Шляхів багато.
Далеко не все выбирают путь предпринимателя. Да и все в принципе не могут.
И совсем не уверен, что это для всех лучший путь и предел мечтаний.
А хто казав що обовязково бути бізнесменом?
Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається)
А це повязано з тими чи іншими ВЛАСНИМИ ЗАТРАТАМИ.
Тому без капіталу ( у різних його проявах - гроші/бізнес/освіта/професія/признання) - жити завжди важче ніж з ним.
А так як
капітал це невитрачені доходи минулих періодів
То я процес первинного накопичення пройшов
Маю надію що діти цим накопиченим зможуть скористатись
А чим скористаються діти воєнпенса?
А раз нічим- то вони ЗМУШЕНІ будуть пройти мій шлях..
А так як воєнпенс признав що час реформ це важко - то його дітям у важкі часи прийдеться приймати і нести відповідальність за важкі рішення, які сам воєнпенс з сцикливості перклав на своїх дітей/внуків.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 23:42

4ЛАД

Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів
flyman
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 01:16

  flyman написав:Для ЛАДа ще одне відео щодо портативних рекаторів
[youtube]emhr-5J2nP0[/youtube.
Не очень понял, что вас здесь заинтересовало.
Практически никакой информации.
Да и вообще не очень понимаю, чем вам так понравился Бояршинов. Посмотрел его видео, которые вы выкладывали, и ещё одно или два. Его достоинство, что он излагает очень просто и популярно, но полезной информации практически нет, так, какие-то бытовые байки типа истории с курчатовским реактором на самолёт.
Что в нём хорошего, что он честно признаётся, что его лекции для заработка.
Кстати, физиком-ядерщиком его можно называть весьма условно - разве что по образованию - "в 1978 году окончил МИФИ по специальности «экспериментальная ядерная физика». Потом "работал инженером-конструктором в Конструкторском бюро машиностроения Коломны". Не знаю, что он там конструировал, но ядеркой это бюро не занималось.
"Преподавал информатику и программирование во Всесоюзном политехническом институте.
1990 год — аспирант заочного отделения по физике твердого тела в Институте Общей Физики АН СССР. Защитил кандидатскую диссертацию в специализированном совете под председательством Прохорова. Диплом от 10 января.

С 2002 по 2013 год — доцент кафедры прикладной математики и информатики МГГУ имени Шолохова."
Почему при всём этом он сам называет себя физиком-ядерщиком, не очень понятно.
Сведения о нём отсюда - https://cyclowiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 01:28

  fler написав:Російські війська протягом тижня десять разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра, але всі атаки були відбиті. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти, старший лейтенант Павло Дрогаль.
За його словами, ворог не полишає спроб витіснити українських захисників та постійно намагається висадитися і закріпитися в острівній зоні, проте ці групи противника своєчасно виявляються та знищуються вогнем.
Дрогаль зазначив, що загальні втрати окупантів на цьому напрямку за тиждень склали 82 військових убитими та пораненими, а також 80 одиниць техніки та озброєння.

ОБС каже, що кацапів там знищують разом із островами.

Так на каком берегу?
Если "ворог не полишає спроб витіснити українських захисників та постійно намагається висадитися і закріпитися в острівній зоні"?
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 01:31

  fler написав:
  fox767676 написав: ви повинні вимагати інтенсифікації мирних перемовин..

В Україні їх ніхто не тормозить. Від кого я маю вимагати? Від Миротворця, Переможця чи від Хазяїна?
Никто не тормозит.
Но и предложений не делает. Кроме перемирия без всяких условий.
Или я что-то пропустил?
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 02:02

  katso написав:..........
А может они каждый сам за себя должны решать как распорядиться своей единственной жизнью, и 20-летний и 50-летний? И например армия должна быть только добровольной
Такого не было нигде и никогда.
И не будет.
а политики строить армейскую стратегию и внешнюю политику исходя из реального ресурса желающих воевать а не каких-то фантастических цифр кол-ва особей мужского пола в стране?
Это установить практически невозможно.
И вы не точно выразились - воевать не хочет практически никто (или, точнее, очень мало кто).
Но есть достаточно много людей, согласных защищать родину при нападении врага.
Как установить это количество, я не знаю. Раньше, по определению, предполагалось, что готовы все и никто никого не спрашивал. Сейчас "демократия" и либерализм. :)
Соцопросы? :)
Многие ответят, что готовы. Но пока это абстрактный вопрос, а не мобилизация.
Но любые политики должны по мере возможности стараться избежать войны и учитывать реальное соотношение сил. Это политики могут и должны. Даже если готовы защищать страну все, стоит ли жертвовать их здоровьем и жизнями, идти на разрушение страны, если можно не доводить до войны?
Есть старое выражение (вроде, Бисмарка): "Политика это искусство возможного".
У него же есть ещё одно: "Политика есть искусство приспособляться к обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из того, что претит.“
Из наших президентов это более-менее умел Кучма.
ЛАД
