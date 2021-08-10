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Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 сер, 2021 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).
Дивися повний текст Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:51
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Чет 12 сер, 2021 10:54
Hella