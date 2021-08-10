RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Постачальник «останньої надії»
знову підвищив ціну на газ

Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:51

Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).

Дивися повний текст Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95160
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 11:51

Какое название красивое
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 479
З нами з: 16.07.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 12:34

Ну повысил и повысил. Мы страна богатая, чтобы покупать по адекватной цене по долгосрочным контрактам. Поэтому купим по конской спотовой. Главное, чтобы Путин не напал.

Жму руку, обнимаю :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:58

Захотел-и повысил.Вот и весь наш рынок.
Scotch
 
Повідомлень: 927
З нами з: 01.08.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 22:08

Взагалі поф! Трубу відрізав і заварив, голову собі мастіть зі своїм газом.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6574
З нами з: 04.06.09
Подякував: 797 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гороховський назвав ціну monobank
R2 » Пон 16 сер, 2021 09:49
9 1030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 23:28
mudryirkaa_pochta
Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується 1, 2
R2 » Сер 11 сер, 2021 14:13
15 1554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 14:58
chumakcm1430
Підвищення скасовується. Кабмін знизить ціну на... 1, 2
R2 » Вів 10 сер, 2021 15:10
16 1706
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 10:54
Hella

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.