Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).
Дивися повний текст Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:51
Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Постачальник «останньої надії» знову підвищив ціну на газ.
Додано: Пон 30 сер, 2021 12:34
Ну повысил и повысил. Мы страна богатая, чтобы покупать по адекватной цене по долгосрочным контрактам. Поэтому купим по конской спотовой. Главное, чтобы Путин не напал.
Жму руку, обнимаю :)
Додано: Пон 30 сер, 2021 22:08
Взагалі поф! Трубу відрізав і заварив, голову собі мастіть зі своїм газом.
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