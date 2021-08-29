Компанія «Автомобільні дороги України» прозвітувала про мільйонні збитки за перше півріччя.
Дивися повний текст Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:53
Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн...
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Дивися повний текст Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн збитків.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:49
Зашибись. А сегодня по всем новостям рассказывали, как этому убыточному Укравтодору выдали новых кредитов на 300+ миллионов долларов под государственные гарантии. Это логично - видно уже просто воровать нечего стало.
Додано: Пон 30 сер, 2021 22:04
І ці оптимізатори розказують нам, як заповнювати податкові декларації. А не пішли би ви в... бухгалтерію!
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