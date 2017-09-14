|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:33
Xenon написав:
х... высралось..
❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.
«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против
Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:45
unicdima написав:
Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.
Да.
Занял красивую позу,типа та пофигу.
И "динамика" -не устраивает. Устраивала бы-никто бы и не разговаривал.
Зеля не подпишет.
Война очень надолго.
"Не думайте о том, чего не произойдет при вашей жизни" (с)
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:32
unicdima написав:
х... высралось..
❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.
«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против да, америкоси партнери не тільки наші
Дурня увімкнув. Цей план прийшов до американців від кацапів, вже знайшли там висловлювання які були сформульовані російською, а вже потім переведені на англійську.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:43
А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.
Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.
Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 21:49
M-Audio написав:
А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.
Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.
Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.
Звідки вернуться 2 млн ветеранів, якщо ЗСРФ стільки не має? Він що "демілітаризує" їх під нуль в мінус?
ШІ:Штатная численность Вооружённых сил Российской Федерации (ВC РФ) установлена в количестве 2 389 130 единиц, из которых 1 500 000 — военнослужащие. Эта цифра была увеличена в сентябре 2025 года указом президента.
Общая штатная численность: 2 389 130 единиц.
Численность военнослужащих: 1 500 000 человек.
Причина увеличения: Указ президента от сентября 2025 года, которым была увеличена штатная численность на 180 000 человек.
Предыдущее увеличение: В декабре 2023 года численность военнослужащих была увеличена до 1,32 миллиона человек.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:00
ЛАД написав:
Ещё раз, это не "адекватний підхід", а ваше личное мнение
побудоване на адекватних оцінках.
ЛАД написав:
Научитесь различать Керченську протоку и Керч-Єнікальський канал
в контексті розмови це не має значення. По суті заперечення будуть?
ЛАД написав:
И до 2022, и даже до 2014 один берег Азова и Керченского пролива принадлежал Украине, а другой РФ. Сегодня, к сожалению, это не так
звісно, до 2014 року береги протоки належали двом країнам, але канал
(якщо ви вирішили прискіпуватися до термінів) належав виключно Україні, бо лежав між українськими територіями - півостровом Крим і островом Тузла. Після подій 2003 року Україна "абсолютно добровільно" вирішила розділити канал з росією. І чому ж це сталося? Здогадайтесь з одного разу.
Взагалі, такі речі зазвичай вирішуються не силовим шляхом (в даному випадку методом насипу дамби, щоб заявити, що острів - твоя "ісконная" територія), а в судах. Наприклад, проблема острова Зміїний вирішувалася у міжнародному суді. Чому пуйло не подав претензію в суд? Тому що це не по пацанськи, ага, "вєлікая дєржава" буде опускатись до таких плебейських методів. А раптом суд відмовить? Ото ганьба буде.
І як ми бачимо, його методи не змінюються з часом.
ЛАД написав:
В Голодоморе, например, часто обвиняли не "сталинский режим", а именно русских. Да и сегодня так делают.
можна побачити офіційне звинувачення зі сторони України абстрактних русскіх? Ви, я бачу, проти росії, але коли вам зручно, використовуєте фейки і маніпуляції, породжені роспропагандою. Не варто так робити.
ЛАД написав:
Первая или вторая это другой вопрос.
Но обстрелы были
вибачте, але це геніально! Тобто російські проксі першими обстріляли наші сили, отримали отвєтку, але тепер на цю отвєтку можна звалити розкрадання майна і занепад промисловості. Супер!
ЛАД написав:
В Украине Крым был тигром? Расцветал и процветал?
я ніде не казав, що при Україні Крим розквітав. Саме ви тут займаєтесь демагогією (класичний прийом "боротьба з соломʼяним опудалом"), а звинувачуєте в цьому мене.
ЛАД написав:
Вопрос, как этого добиться, когда враг на это не согласен, а сил для победы не хватает.
У вас только один вариант - продолжать воевать
боротися, якщо боротьба неможлива, тоді вже капітулювати. Я не влада, я не знаю, чи можемо ми ще триматися і скільки. Але я категорично проти того, щоб називати капітуляцію перемогою або непрограшем. Погодитися на перехід наших червоних ліній - це чистий програш (адже ці лінії взяті не зі стелі), і діяти після цього треба відповідно (виїзд за кордон або підготовка до нової війни - кому що більше подобається серед тих, хто не хоче "третього акту"). І вже точно не розслаблятися. Бо ми бачимо, до чого доводить життя в розслабленому режимі.
ЛАД написав:
thenewepic, шаман, жду ваших комментариев по поводу ситуации
а що коментарі? Поки мало що зрозуміло з цими пунктами. Потрібно побачити оригінал, точні формулювання. Наприклад, в пунктах нема деталей як саме має виглядати роззброєння (крім 600 тис армії). Нам конче необхідно зберегти всі напрацювання цієї війни - західні літаки, дальнобійні дрони, дальнобійні ракети. Це і буде основною гарантією проти повторного нападу.
Так само у злитому перекладі я не побачив чіткої вимоги російської як другої державної. Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі. Взагалі, саме питання формулювань - це найскладніше питання, яке перед нами стоїть. Бо в чому була проблема мінських домовленостей? Розмиті формулювання, через що постійно точилися суперечки.
Загалом, з цим списком пунктів можна працювати, але звісно, треба виборювати формулювання, що будуть на нашу користь.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:13
flyman написав: M-Audio написав:
А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы.
............
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью,........
Звідки вернуться 2 млн ветеранів, якщо ЗСРФ стільки не має? Він що "демілітаризує" їх під нуль в мінус?
ШІ:Штатная численность Вооружённых сил Российской Федерации (ВC РФ) установлена в количестве 2 389 130 единиц, из которых 1 500 000 — военнослужащие. Эта цифра была увеличена в сентябре 2025 года указом президента.
Общая штатная численность: 2 389 130 единиц.
Численность военнослужащих: 1 500 000 человек.
Причина увеличения: Указ президента от сентября 2025 года, которым была увеличена штатная численность на 180 000 человек.
Предыдущее увеличение: В декабре 2023 года численность военнослужащих была увеличена до 1,32 миллиона человек.
Бумага всё терпит.
А экономистам и историкам на жизнь тоже надо зарабатывать.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:20
thenewepic написав:
...... Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі. ......
Что-что у вас діє?
-- даже тут на форуме один "оригинал" пытался качать "чому нэ дэржавною". Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы...
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:49
_hunter написав:
Что-что у вас діє?
-- даже тут на форуме один "оригинал" пытался качать "чому нэ дэржавною". Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы...
Скажите спасибо что вам месяц отдыха не дали за то, что разговариваете на языке убийц.
Это уже офигительная толерантность.
Так шо в принципе- діє.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:57
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Что-что у вас діє?
-- даже тут на форуме один "оригинал" пытался качать "чому нэ дэржавною". Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы...
Скажите спасибо что вам месяц отдыха не дали за то, что разговариваете на языке убийц.
Это уже офигительная толерантность.
Так шо в принципе- діє.
Ну вот, собственно об этом - среди тех 28ми пунктов и пишут...
А так-то - любой язык (кроме, эсперанто, наверное) - язык убийц.
