Компанія «Укравтодору» за пів року отримала 73,5 млн грн...
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_hunter написав:Без него убытки были бы в два раз (условно) больше. И их точно так же покрывали бы из бюджета -- т.е. и из кармана Mirax в том числе. Если, конечно, Mirax не крадун-уклонист из соседнего обсуждения
Дорожній збір не потрібен такій компанії. Нехай крадуть де хочуть, як не вміють заробляти. Або краще хай банкрутують, навіщо це пилилово бюджета?
Так он ей и не идет: дорожный сбор -- нецелевой. Вы, зродофилы, как-то кучкой соберитесь, пожалуйста, и выработайте единую резолюцию касательно приватизаций/национализаций. А то продают убыточный УкрТелеком Ахметову -- зрада. Отдают (как я уже там выше говорил) убыточные дороги частникам -- снова зрада. Вот теперь, шоп зрады не было -- нужно УкрАвтоДор продавать, оказывается...
_hunter написав:Так он ей и не идет: дорожный сбор -- нецелевой.
То хай віддадуть його у сиротинець!
_hunter написав:Вы, зродофилы, как-то кучкой соберитесь, пожалуйста, и выработайте единую резолюцию касательно приватизаций/национализаций. А то продают убыточный УкрТелеком Ахметову -- зрада. Отдают (как я уже там выше говорил) убыточные дороги частникам -- снова зрада. Вот теперь, шоп зрады не было -- нужно УкрАвтоДор продавать, оказывается...
Форма власності підприємства не має значення. Не чиновник, то умовний Ахметов пиляє дотації з бюджету для донецьких шахтарів. Не перепродувати збанкрутіле підприємство, а ліквідовувати. Нехай інші заповнюють нішу, які будуть прибутковими.
Востаннє редагувалось Mirax в П'ят 03 вер, 2021 09:56, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Так он ей и не идет: дорожный сбор -- нецелевой.
То хай віддадуть його у сиротинець!
_hunter написав:Вы, зродофилы, как-то кучкой соберитесь, пожалуйста, и выработайте единую резолюцию касательно приватизаций/национализаций. А то продают убыточный УкрТелеком Ахметову -- зрада. Отдают (как я уже там выше говорил) убыточные дороги частникам -- снова зрада. Вот теперь, шоп зрады не было -- нужно УкрАвтоДор продавать, оказывается...
Форма власності підприємства не має значення. Не чиновник, то умовний Ахметов пиляє дотації з бюджету для донецьких шахтарів. Не перепродувати збанкрутіле підприємство, а ліквідовувати. Нехай інші заповнюють нішу, які будуть прибутковими.