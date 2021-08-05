Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Дивися повний текст НБУ став збитковим і планує скоротити відрахування до держбюджету майже вдвічі.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:45
НБУ став збитковим і планує скоротити відрахування до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ став збитковим і планує скоротити відрахування до держбюджету майже вдвічі.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:45
До чого б не торкалась зеккоманда - усе стає збитковим. Професійна робота.
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