Патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість.
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери автофіксації порушень ПДР на 10 ділянках.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:24
З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери...
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Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери автофіксації порушень ПДР на 10 ділянках.
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:24
Подготавливают страну к платным дорогам, типа бесплатная дорога выйдет вам куда дороже платной, особенно если натыкать камеры где попало где народ с развала Союза не живёт а населённый пункт вроде как и остался и скоростной режим 50..
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