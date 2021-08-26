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З сьогоднішнього дня в Україні
запрацювали нові камери...

З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:24

З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери...

Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість.

Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в Україні запрацювали нові камери автофіксації порушень ПДР на 10 ділянках.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:24

Подготавливают страну к платным дорогам, типа бесплатная дорога выйдет вам куда дороже платной, особенно если натыкать камеры где попало где народ с развала Союза не живёт а населённый пункт вроде как и остался и скоростной режим 50..
livs375
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