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Польська PGNiG підписала угоду про розвідку газу в Україні
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:22
Пропонуємо до обговорення:
Польська енергетична компанія PGNiG підписала угоду з Energy Resources of Ukraine (“Енергетичні ресурси України”, ERU), що передбачає спільні геологорозвідувальні роботи з пошуку газу в Україні.
Дивися повний текст Польська PGNiG підписала угоду про розвідку газу в Україні
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:23
Вот кто мне объяснит почему Украина инвестирует по газу в Египет, а свое отдает полякам ?
Востаннє редагувалось Igorten
в Пон 30 сер, 2021 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 08:50
Igorten написав:
Вот кто мне объяснит почему Украина инвестирует по газу в Египет, а свое отдает полякам ?
Что "отдаем"? -- новость, вроде, про разведку только...
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