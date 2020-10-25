Державна податкова служба розмістила приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації.
Дивися повний текст Приклади заповнення добровільної декларації.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 19:46
Приклади заповнення добровільної декларації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приклади заповнення добровільної декларації.
Додано: Пон 30 сер, 2021 19:46
Может для начала государство разберётся с декларации чиновников и народных депутатов. Народный депутат Тарута задолжал работникам ПАО ДТЗ Днипро 70 млн с 2016 года-2021 г.г. 21 млн по страховым взносам, в результате чего зарплата превращается в фантики за этот период , а из-за неуплаты страховых взносов 2017,2019-2021 г.г. работники не могут оформить своевременно пенсию и сделать её перерасчёт и людей вынудили отбивать суды и дополнительно тратить на это деньги и время. А если посмотреть декларацию народного депутата
Таруты то можно сказать только одно, что у него отсутствует мораль просто человека, у которого нет границ обогащения за счёт 1148 работников. ПФУ НАМ рекомендует обратиться к владельцу и нет никакой защиты в нашем государстве людей, работающих по белому.
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