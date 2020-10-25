Приклади заповнення добровільної декларації

Додано: Вів 31 сер, 2021 08:30

Я вас умоляю, ну прямо как дети. Данная процедура и есть отъем денег у граждан в пользу депутатов, чиновниковМы же по разным законам живем, для низшего сословия одни законы, для верхнего другие или вообще их отсутствие.Декларирование дело нужное, но в наших условиях бредовое. Самые низы не тронут, там брать нечего, середнячок постригут, верхи как всегда. НАПК судя по всему и было создано в помощь депутатам и чиновникам абы помочь подготовитьсяКстати что до сбора, а можно просто указать с какого "момента" (состояния) он начисляется ? И до какого "объема" декларирование не нужно ? Ну нафиг мне примеры деклараций с недвигой на Кипре ?Тем у кого на Кипре, тем адвокаты и юристы составят. И как быть с золотыми украшениями ? В общем вопросов много, а вычитывать законы писаные нашими "специалистами" не всем под силу.