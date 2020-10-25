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добровільної декларації

Приклади заповнення добровільної декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:46

Приклади заповнення добровільної декларації

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба розмістила приклади заповнення одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Дивися повний текст Приклади заповнення добровільної декларації.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 19:46

Может для начала государство разберётся с декларации чиновников и народных депутатов. Народный депутат Тарута задолжал работникам ПАО ДТЗ Днипро 70 млн с 2016 года-2021 г.г. 21 млн по страховым взносам, в результате чего зарплата превращается в фантики за этот период , а из-за неуплаты страховых взносов 2017,2019-2021 г.г. работники не могут оформить своевременно пенсию и сделать её перерасчёт и людей вынудили отбивать суды и дополнительно тратить на это деньги и время. А если посмотреть декларацию народного депутата
Таруты то можно сказать только одно, что у него отсутствует мораль просто человека, у которого нет границ обогащения за счёт 1148 работников. ПФУ НАМ рекомендует обратиться к владельцу и нет никакой защиты в нашем государстве людей, работающих по белому.
alladtz8
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:30

alladtz8 Я вас умоляю, ну прямо как дети. Данная процедура и есть отъем денег у граждан в пользу депутатов, чиновников ;) Мы же по разным законам живем, для низшего сословия одни законы, для верхнего другие или вообще их отсутствие.
Декларирование дело нужное, но в наших условиях бредовое. Самые низы не тронут, там брать нечего, середнячок постригут, верхи как всегда. НАПК судя по всему и было создано в помощь депутатам и чиновникам абы помочь подготовиться ;)

Кстати что до сбора, а можно просто указать с какого "момента" (состояния) он начисляется ? И до какого "объема" декларирование не нужно ? Ну нафиг мне примеры деклараций с недвигой на Кипре ? :) Тем у кого на Кипре, тем адвокаты и юристы составят. И как быть с золотыми украшениями ? В общем вопросов много, а вычитывать законы писаные нашими "специалистами" не всем под силу.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:40

  Igorten написав:alladtz8 Я вас умоляю, ну прямо как дети. Данная процедура и есть отъем денег у граждан в пользу депутатов, чиновников ;) Мы же по разным законам живем, для низшего сословия одни законы, для верхнего другие или вообще их отсутствие.
Декларирование дело нужное, но в наших условиях бредовое. Самые низы не тронут, там брать нечего, середнячок постригут, верхи как всегда. НАПК судя по всему и было создано в помощь депутатам и чиновникам абы помочь подготовиться ;)

Кстати что до сбора, а можно просто указать с какого "момента" (состояния) он начисляется ? И до какого "объема" декларирование не нужно ? Ну нафиг мне примеры деклараций с недвигой на Кипре ? :) Тем у кого на Кипре, тем адвокаты и юристы составят. И как быть с золотыми украшениями ? В общем вопросов много, а вычитывать законы писаные нашими "специалистами" не всем под силу.


См закон, там всё написано, до каких сумм не нужно подавать
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:47

Scholar И зачем тогда эта статья. Можно просто написать "смотри закон, заполняй по закону" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:50

  Scholar написав:
  Igorten написав:alladtz8 Я вас умоляю, ну прямо как дети. Данная процедура и есть отъем денег у граждан в пользу депутатов, чиновников ;) Мы же по разным законам живем, для низшего сословия одни законы, для верхнего другие или вообще их отсутствие.
Декларирование дело нужное, но в наших условиях бредовое. Самые низы не тронут, там брать нечего, середнячок постригут, верхи как всегда. НАПК судя по всему и было создано в помощь депутатам и чиновникам абы помочь подготовиться ;)

Кстати что до сбора, а можно просто указать с какого "момента" (состояния) он начисляется ? И до какого "объема" декларирование не нужно ? Ну нафиг мне примеры деклараций с недвигой на Кипре ? :) Тем у кого на Кипре, тем адвокаты и юристы составят. И как быть с золотыми украшениями ? В общем вопросов много, а вычитывать законы писаные нашими "специалистами" не всем под силу.


См закон, там всё написано, до каких сумм не нужно подавать

Киньте пожалуйста ссылку.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:01

BIGor https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2021_06_15 я брал отсюда 10 пункт. Но вопросов осталось вагон и еще тележка :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:08

  Igorten написав:BIGor https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2021_06_15 я брал отсюда 10 пункт. Но вопросов осталось вагон и еще тележка :)


Есть профильная ветка по теме для вопросов

Рада схвалила податкову амністію для українців
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 11:55

  Igorten написав:BIGor https://ips.ligazakon.net/document/view ... 2021_06_15 я брал отсюда 10 пункт. Но вопросов осталось вагон и еще тележка :)

Если честно - вообще ничего непонятно.
BIGor
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