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Приклади заповнення добровільної декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:58
Scholar Есть у меня 400 тыс. Грн. Но в валюте США. Настал кризис, покупательная способность гривны упала в 2 раза, в валюте осталась на том же уровне. Машина стоила 400 тыс. Стала 800. Достаточно предьявить документы о продаже валюты что бы пояснить откуда 800 у меня ?
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
На главный вопрос вы врядли дадите ответ, а именно на сколько правила декларирования будут едиными для все с учетом состояния нашей системы государства ?
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Igorten
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:14
Igorten написав:
...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...
Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...
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_hunter
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:18
_hunter написав:
Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...
Igorten написав:
...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...
Опачкі! Паходу, точна грабєж... Які думки в судді?
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change_pm
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:31
_hunter написав: Igorten написав:
...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...
Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...
Налог на что?
А слитки можно скинуть в банке и на крайний случай в ломбарде. Вырученные деньги потратить в Польше\Турции.
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BIGor
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:35
BIGor написав: _hunter написав: Igorten написав:
...
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
...
Бабушка документы на слитки оставила? Если нет: придется заплатить налог...
Налог на что?
А слитки можно скинуть в банке и на крайний случай в ломбарде. Вырученные деньги потратить в Польше
\Турции.
Дивлячи, як і на що. Якщо на нерухомість, то ДФС все-рівно "тебе" знайде )))
Треба тоді взагалі вщиватись з валізою...
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:52
BIGor
Думаю что банки и ломбарды будут выступать в качестве налоговых агентов и в итоге к вам прийдут. Вывезти деньги то же проблема. В общем грабить будут серьезно
Я электросамокат жене покупал, так заставили копию паспорта дать, кудато вносят
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Igorten
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:00
Igorten, вносят потому, что положено. Может быть и без последствий. Не так давно для покупки сотни долларов паспорт требовали и ничего особенного потом не происходило.
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moveton
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:06
Igorten написав:BIGor
Думаю что банки и ломбарды будут выступать в качестве налоговых агентов и в итоге к вам прийдут. Вывезти деньги то же проблема. В общем грабить будут серьезно
Я электросамокат жене покупал, так заставили копию паспорта дать, кудато вносят
Хто це робив? Цікаво, взагалі навіщо?
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change_pm
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:18
moveton Сейчас да. Но потом через год все будет стекаться в базу и пойдет 400 000 -/+ ... откуда дровишки.
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Igorten
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:25
При тотальной коррупции и не доверии населения к власти - это пустая трата времени.
Будут посланы народом в пешее эротическое, а варианты народ найдёт...не впервой
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Чукча2
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