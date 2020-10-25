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Приклади заповнення
добровільної декларації

Приклади заповнення добровільної декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:54

  Igorten написав:Scholar Есть у меня 400 тыс. Грн. Но в валюте США. Настал кризис, покупательная способность гривны упала в 2 раза, в валюте осталась на том же уровне. Машина стоила 400 тыс. Стала 800. Достаточно предьявить документы о продаже валюты что бы пояснить откуда 800 у меня ?

Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?

На главный вопрос вы врядли дадите ответ, а именно на сколько правила декларирования будут едиными для все с учетом состояния нашей системы государства ?


Документы о покупке валюты в прошлом более важны
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:58

Scholar Заглянул я позавчера в бумаги свои. Смотрю, что за хрень, куча чистых листиков. А это чеки.Ах да, совсем забыл. Кто сказал что эти чеки попали в отчетность, может обменки стали работать в белую ?
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 31 сер, 2021 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:04

Igorten Ага, сталкивался с таким
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:07

согласен заплатить 5% за... (см.статью) при условии что сначала со всех гос.чиновников бывших и нынешних и со всех их родственников соберут, ну не знаю, скажем налог 50% от всего добра которое превышает их общую чистую зарплату за соотв. период. иначе это очередной перетрах народа.
sitramotek
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:14

  sitramotek написав:согласен заплатить 5% за... (см.статью) при условии что сначала со всех гос.чиновников бывших и нынешних и со всех их родственников соберут, ну не знаю, скажем налог 50% от всего добра которое превышает их общую чистую зарплату за соотв. период. иначе это очередной перетрах народа.


Сам же народ их выбрал
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:15

Після того, як Ахметов з Коломойським приклад покажуть.
Mirax
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