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Приклади заповнення добровільної декларації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 15:54
Igorten написав:Scholar
Есть у меня 400 тыс. Грн. Но в валюте США. Настал кризис, покупательная способность гривны упала в 2 раза, в валюте осталась на том же уровне. Машина стоила 400 тыс. Стала 800. Достаточно предьявить документы о продаже валюты что бы пояснить откуда 800 у меня ?
Золотые изделия. Допустим у меня 400 тыс. Грн. И еще на 400 тыс. Золотых изделий доставшихся от бабушки в далеком 1986 году. Мои действия ?
На главный вопрос вы врядли дадите ответ, а именно на сколько правила декларирования будут едиными для все с учетом состояния нашей системы государства ?
Документы о покупке валюты в прошлом более важны
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:58
Scholar Заглянул я позавчера в бумаги свои. Смотрю, что за хрень, куча чистых листиков. А это чеки.Ах да, совсем забыл. Кто сказал что эти чеки попали в отчетность, может обменки стали работать в белую ?
Востаннє редагувалось Igorten
в Вів 31 сер, 2021 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:04
Igorten Ага, сталкивался с таким
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:07
согласен заплатить 5% за... (см.статью) при условии что сначала со всех гос.чиновников бывших и нынешних и со всех их родственников соберут, ну не знаю, скажем налог 50% от всего добра которое превышает их общую чистую зарплату за соотв. период. иначе это очередной перетрах народа.
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sitramotek
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:14
sitramotek написав:
согласен заплатить 5% за... (см.статью) при условии что сначала со всех гос.чиновников бывших и нынешних и со всех их родственников соберут, ну не знаю, скажем налог 50% от всего добра которое превышает их общую чистую зарплату за соотв. период. иначе это очередной перетрах народа.
Сам же народ их выбрал
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:15
Після того, як Ахметов з Коломойським приклад покажуть.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 07:19
Народ, я тут Інвестуємо в нерухомість закордоном
накропав два кейси під амністоз.
Давайте обговоримо?
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