Про це йдеться в указі президента Володимир Зеленський від 28 серпня про рішення РНБО "Про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері".
Дивися повний текст Україна розгляне створення водневого продуктопроводу в ЄС.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:03
Україна розгляне створення водневого продуктопроводу в ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна розгляне створення водневого продуктопроводу в ЄС.
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:03
Вот это правильно, в Раде к стульям подключить, счетчики, и на сделку их, пусть хоть какую то пользу приносят да сами себе на зарплату зарабатывают.
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:08
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:23
Сначала нужен гарантированный сбыт!
Одесса-Броды уже построили. Он больше простаивает, чем работает.
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