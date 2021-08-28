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Україна розгляне створення
водневого продуктопроводу в ЄС

Україна розгляне створення водневого продуктопроводу в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:03

Україна розгляне створення водневого продуктопроводу в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в указі президента Володимир Зеленський від 28 серпня про рішення РНБО "Про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері".

Дивися повний текст Україна розгляне створення водневого продуктопроводу в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:03

Вот это правильно, в Раде к стульям подключить, счетчики, и на сделку их, пусть хоть какую то пользу приносят да сами себе на зарплату зарабатывают.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:08

  tigr-uu написав:Вот это правильно, в Раде к стульям подключить, счетчики, и на сделку их, пусть хоть какую то пользу приносят да сами себе на зарплату зарабатывают.

так то сероводород.
тем пусть сами дышат.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:23

Сначала нужен гарантированный сбыт!

Одесса-Броды уже построили. Он больше простаивает, чем работает.
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:31

перед строительством трубопровода нужно иметь для начала что качать и куда качать. По обеим пунктам - ничего нет, но зато инвестиции в трубу собрались привлекать.
RomanTik
 
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