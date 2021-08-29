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Зарплата в липні 2021
року в Донецькій області

Зарплата в липні 2021 року в Донецькій області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:28

Зарплата в липні 2021 року в Донецькій області

Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів (з чисельністю найманих працівників 10 і більше осіб) Донецької області (без урахування частини тимчасово окупованої території) в липні 2021 року склала 15287 грн.

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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:28

Больше 15 тыс грн средняя по области?Разве что за счёт военных, всевозможных миссий ОБСЕ владельцев заводов и торговых сетей и т.д.реальные зарплаты а не мифические продавец Эльдорадо обещают до 10 тыс по факту 6,5 в среднем если не продашь уйму товара,водитель на старый грузовик 7-8 тыс при смене 8 часов,кто имеет 12-13 то 10-12 часов смена и один выходной,управляющая компания в сфере ЖКХ слесари,плотники,электрики 5800-6500 грн,на заводе квалифицированные рабочие большая часть от 8 до 13,токари высших разрядов при наличии заказов могут иметь и 25 конечно,но это мизер,на Азовсталь зарплата выше,но это исключение из правил по области,да и производство вредное всё таки,продавцы в продуктовых магазинах от 5 мелких и до 10 в крупных сетях,по факту 95-97% работающих не видели и не слышали о зарплате выше 15 тыс грн))
livs375
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