Про це він написав на facebook.
Дивися повний текст Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для збереження транзиту.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:54
Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для збереження транзиту.
Додано: Вів 31 сер, 2021 17:54
Основная проблема это не труба через всю страну, это газовые хранилища. Никто не позволит стать нам газовым хабом для запада.
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