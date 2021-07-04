Про це він написав на facebook.
Дивися повний текст Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для збереження транзиту.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:54
Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко назвав найбільш реалістичні гарантії для збереження транзиту.
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:27
нічого вони не зроблять. Власний видобуток падає, а Росія зупинить або обмежить до мінімуму транзит. Відповідно - потрібно буде або напряму купувати газ в Росії або купувати його втридорога з Словаччини або Польщі (куди він фактично буде попадати з північних потоків), або з Угорщини (куди він буде попадати з Південного потоку). Росія цього добивається і їй це вдасться
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