Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»

Додано: Сер 01 вер, 2021 11:22

Вы хотя бы раз предъявляли документы через Дию ? Если бы делали хоть раз, то не делали бы столь глупых "хакерских" предположений...Для предъявления там целый протокол, требующий наличие интернета.В Дие сначала вы генерируете _временный_ QR код. Запрашивающий (полицаи, чиновник и проч) его сканирует собственным софтом. В ваше приложение приходит запрос, что кто-то хочет просмотреть такой-то ваш докумен. Вы это подтверждаете (или запрещаете, если не знаете кто это) и только ТОГДА запрашивающий видит ваши доки. Другими словами даже если у вас на руках чей-то действующий 3-х минутный QR код - фиг получится его предъявить (если только вы не сперли чужую мобилу с _установленной_ дией и смогли залогиниться на мобилу).Если же какой-то чиновник вас аутентифицирует, просто глядя на ваш фейс на дисплее смарта, то он дeбил... С таким же успехом он это сделает и со сканом вашего паспорта... Дия тут ваще ни при чем.Из всего вышеописанного следует нюанс. Если вы отважились ехать на машине далеко без бумажных/пластиковых документов, то если у вас в пути во время проверки документов не будет интернета, вы не сможете их предъявить. А значит будете виновны и вам впаяют штраф абсолютно законно...