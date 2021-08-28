Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»
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noro написав:...В Дие сначала вы генерируете _временный_ QR код. Запрашивающий (полицаи, чиновник и проч) его сканирует собственным софтом. В ваше приложение приходит запрос, что кто-то хочет просмотреть такой-то ваш докумен. Вы это подтверждаете (или запрещаете, если не знаете кто это) и только ТОГДА запрашивающий видит ваши доки...
Только один маааааленький нюансик. Вот это всё сканирование qr-кодов работает только в нескольких областях Украины, и если вы будете ехать, например, к морю, через Запорожскую область, то полицаи будут смотреть не на qr-код, а на текст.
Но, один огромный плюс, теперь полицаи не могут держать вас в заложниках, украв документы и маринуя водителя с пассажирами часами, требуя дать взятку, как это делали в самом начале.
Сейчас, как обычно, сидят в кустах на кормушках, и очень расстраиваются, когда требуешь выписать штраф, а на золотить им ручку на месте. Но, хотя бы так, раньше просто не отдавали права и техпаспорт, пока не "оплатишь штраф на месте" в карман полицаю. Со знакомого вымогательством забрали сумму, в несколько раз больше официального штрафа
safonovstanislav написав:Но, один огромный плюс, теперь полицаи не могут держать вас в заложниках, украв документы и маринуя водителя с пассажирами часами, требуя дать взятку, как это делали в самом начале.
Так обязанность передать документы в руки полицейского отменили уже давно, задолго до цифровизации с дией.
safonovstanislav написав:Но, один огромный плюс, теперь полицаи не могут держать вас в заложниках, украв документы и маринуя водителя с пассажирами часами, требуя дать взятку, как это делали в самом начале.
Так обязанность передать документы в руки полицейского отменили уже давно, задолго до цифровизации с дией.
Так и есть. Только разве полицаям законы писаны? Ловкость рук, и документы в руках бандитов в форме. Больше часа держали меня в заложниках на дороге вместе с женой и двумя детьми. Не хотели выписывать штраф ни в какую, вымагали наличку. Они думали, что плачущие дети, всё таки смотивируют меня на спонсирование преступности в погонах. Но, были посланы, тем более, там и нарушения никакого не было. Всё-таки заставил выписать штраф (через полтора часа вымогательств от них), который, конечно же суд потом отменил.
А вот, неделю назад, выпрыгивает чудо из кустов с радаром на трассе при проезде через село. Скорость 79. Я говорю, пиши штраф и я поехал. Уже и исполнительной службой какой-то начали пугать, так им хотелось денег. А фиг. Лучше закину свои деньги в бюджет на строительство виллы депутатам, чем этим упырям. Там их хоть незаметно разворовывают, а тут грабят по беспределу.