Українців штрафують за посвідчення водія в додатку «Дія»

Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:09

M-Audio написав: safonovstanislav написав: Но, один огромный плюс, теперь полицаи не могут держать вас в заложниках, украв документы и маринуя водителя с пассажирами часами, требуя дать взятку, как это делали в самом начале. Но, один огромный плюс, теперь полицаи не могут держать вас в заложниках, украв документы и маринуя водителя с пассажирами часами, требуя дать взятку, как это делали в самом начале. Так обязанность передать документы в руки полицейского отменили уже давно, задолго до цифровизации с дией. Так обязанность передать документы в руки полицейского отменили уже давно, задолго до цифровизации с дией.

Так и есть. Только разве полицаям законы писаны? Ловкость рук, и документы в руках бандитов в форме. Больше часа держали меня в заложниках на дороге вместе с женой и двумя детьми. Не хотели выписывать штраф ни в какую, вымагали наличку. Они думали, что плачущие дети, всё таки смотивируют меня на спонсирование преступности в погонах. Но, были посланы, тем более, там и нарушения никакого не было. Всё-таки заставил выписать штраф (через полтора часа вымогательств от них), который, конечно же суд потом отменил.А вот, неделю назад, выпрыгивает чудо из кустов с радаром на трассе при проезде через село. Скорость 79. Я говорю, пиши штраф и я поехал. Уже и исполнительной службой какой-то начали пугать, так им хотелось денег. А фиг. Лучше закину свои деньги в бюджет на строительство виллы депутатам, чем этим упырям. Там их хоть незаметно разворовывают, а тут грабят по беспределу.