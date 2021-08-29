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Гетманцев розповів, коли в
Україні можуть знизити...

Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:19

Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити...

Пропонуємо до обговорення:
Вже є відповідний законопроєкт.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити податок на зарплату.
R2
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