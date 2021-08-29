Вже є відповідний законопроєкт.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити податок на зарплату.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 19:19
Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, коли в Україні можуть знизити податок на зарплату.
Додано: Вів 31 сер, 2021 20:21
отличная идея, обещать когда-нибудь потом может быть снизить налог на зарплату будущих периодов, но вы, преступники, несите добровольные амнистирующие декларации за прошлые периоды - "законопроєкт буде стимулювати подачу людьми добровільних декларацій."
Очень стимулирующий законопроэкт.
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