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Створено штучний біоматеріал,
що самовідновлюється

Створено штучний біоматеріал, що самовідновлюється
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:18

Створено штучний біоматеріал, що самовідновлюється

Пропонуємо до обговорення:
Команда англійських вчених оголосила про створення штучного біоматеріалу. Він реагує на пошкодження і вміє відновлювати свою структуру. Передбачається, що його можна використовувати для виробництва комерційних матеріалів з функцією самозцілення.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:18

Мне бы такой кузов для авто, и тапки...
koslysak1985
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