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Як онлайн дізнатися розмір
нарахованої субсидії

Як онлайн дізнатися розмір нарахованої субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 06:25

Як онлайн дізнатися розмір нарахованої субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Одержувачі субсидій можуть самостійно дізнатися про нарахування виплати і про її розмірі.

Дивися повний текст Як онлайн дізнатися розмір нарахованої субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 06:26

Как не работал ,сайт так и не работает, в одесской области 2 одинаковых населённых пунктов, улици тоже совпадают ,ничего не показывает !
yudovvitaliy
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