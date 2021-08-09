Одержувачі субсидій можуть самостійно дізнатися про нарахування виплати і про її розмірі.
Дивися повний текст Як онлайн дізнатися розмір нарахованої субсидії.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 06:25
Як онлайн дізнатися розмір нарахованої субсидії
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Дивися повний текст Як онлайн дізнатися розмір нарахованої субсидії.
Додано: Сер 01 вер, 2021 06:26
Как не работал ,сайт так и не работает, в одесской области 2 одинаковых населённых пунктов, улици тоже совпадают ,ничего не показывает !
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