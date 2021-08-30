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Рада планує внести зміни до
«пенсійної реформи» 2017 року

Рада планує внести зміни до «пенсійної реформи» 2017 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 07:01

Рада планує внести зміни до «пенсійної реформи» 2017 року

Пропонуємо до обговорення:
Депутати пропонують виправити положення «пенсійної реформи» 2017 року.

Дивися повний текст Рада планує внести зміни до «пенсійної реформи» 2017 року.
R2
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Шото падазрительна....Сегодня же 1 сентября а не 1 апреля!
Alexnik
 
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