Польський нафтоконцерн Orlen має план виходу на український ринок нафтопродуктів.
Дивися повний текст Польський концерн планує вийти на український ринок нафтопродуктів.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:33
Польський концерн планує вийти на український ринок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польський концерн планує вийти на український ринок нафтопродуктів.
Додано: Сер 01 вер, 2021 10:33
..министр "не понимает..в чем смысл.." захода инвестора в Украину??!!... может стоит сместить его с "теплого места", и посадить туда того, кто будет не только передавать "месту" тепло своей задницы, а еще и активно "шевелить" ею станет в интересах это самой страны..?!
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:17
Пусть заходят на место Glusco которую государство довело практически до банкротства и теперь автогаз у нас дороже чем у некоторых соседей бензин))
Востаннє редагувалось livs375 в Сер 01 вер, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:23
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