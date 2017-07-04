Отсудил у государства незаконно захваченные в 2013-м году для строительства собственного Межигорья 14 гектаров земли под Киевом!
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:13
Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра
Отсудил у государства незаконно захваченные в 2013-м году для строительства собственного Межигорья 14 гектаров земли под Киевом!
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:14
Это ж он сволочь сбежал в коцабию, потом мама ему 49 миллионов подарила вдруг, потом оказалось, что 90-летний дед владелец незаконно захваченной земли, который об этом даже не знал, журналисты специально к нему ездили. И вот теперь мамаша отсудила землю опять через наши "суды" с "асудьикто". При этом обычному человеку там ничего не добиться.
Прославился рекордным забором вокруг украденной земли.
Сколько еще это все терпеть будем?
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:18
Кто найдет управу на этих "судей"? Они ждут, пока народ вывалит и начнется то, что начнется?
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