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Беглый коммунист калетник
"отсудил" скандальную землю у Укра

Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:13

Беглый коммунист калетник "отсудил" скандальную землю у Укра

https://zn.ua/POLITICS/kaletnik-cherez- ... ihore.html
Отсудил у государства незаконно захваченные в 2013-м году для строительства собственного Межигорья 14 гектаров земли под Киевом!
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:14

Это ж он сволочь сбежал в коцабию, потом мама ему 49 миллионов подарила вдруг, потом оказалось, что 90-летний дед владелец незаконно захваченной земли, который об этом даже не знал, журналисты специально к нему ездили. И вот теперь мамаша отсудила землю опять через наши "суды" с "асудьикто". При этом обычному человеку там ничего не добиться.
Прославился рекордным забором вокруг украденной земли.
Сколько еще это все терпеть будем?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:18

Кто найдет управу на этих "судей"? Они ждут, пока народ вывалит и начнется то, что начнется?
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