З кожним роком в Польщу їде все більше українців.
Дивися повний текст Скільки коштує жити у Варшаві.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:59
Скільки коштує жити у Варшаві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує жити у Варшаві.
Додано: Сер 01 вер, 2021 11:59
Да 300$ в месяц для ФОП мед страховка это не детский лепет 100000 грн в год, поэтому у нас и не спешат вводить мед страхование, чтобы не будоражить общество ибо детям и пенсионерам будет бесплатно, а ФОПы и работяги не потянут оплатить за всех.
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